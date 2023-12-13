電視劇損抗日將領名譽　後人二度提告未獲道歉

由西安電影製片廠製作的36集電視連續劇《西安事變》，於2007年12月播出。劇中描述國軍抗日將領馮欽哉利用金條行賄、炸毀煤礦的情節。馮欽哉的孫兒馮寄寧認為上述情節有損祖父名譽，於是狀告製片廠並勝訴。誰知十多年後上述片段再次出現，馮寄寧於是第二度向製片廠提告，同樣獲勝訴。不過，製片廠未就事件公開道歉。

74歲的馮寄寧退休後將主要精力放在研究、收集有關祖父的資料上。當他發現西影廠拍攝的連續劇內容中，出現損害祖父名譽的情節，便對西影廠提告。2008年，陝西西安市碑林區人民法院認定劇中三段情節均沒有證據證實是史實，侵害了馮欽哉的名譽權，構成了民事侵權，因此裁定西影廠需登報為馮欽哉恢復名譽，並向馮寄寧賠禮道歉，西影廠也履行了法院判決的義務。

及至2019年，馮寄寧卻發現多個網站重播《西安事變》劇集時，竟未刪除侵犯馮欽哉名譽權的內容。馮寄寧又發現，劇集是由西影廠授權一家媒體再授權某網站播放。他於是再對西影廠提出起訴。西影廠認為，按一事不再理的原則，法院應駁回馮的訴訟請求。案件一審時，西安市雁塔區人民法院判馮敗訴，馮上訴。今年10月，西安市中級人民法院作出終審判決，認定西影廠存在過錯，判令其再在報刊發道歉聲明，並賠償馮精神損害撫慰金3萬元人民幣（約3.3萬港元）。西影廠雖支付了賠償，卻遲遲未登報道歉。馮表示不看重獲賠多少錢，只想討回公道，要對方一句「道歉」。