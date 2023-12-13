中越發布聯合聲明　同意維護南海和平

中方船隻早年曾在南海用水炮驅趕越南漁船。

中共中央總書記、國家主席習近平周三（13日）結束國事訪問越南後，中越兩國同日發布聯合聲明，雙方同意發揮好中越雙邊合作指導委員會統籌協調作用，積極推進下階段合作，包括就海上問題深入坦誠交換意見，並強調要更好管控及積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

聯合聲明提到，中越下階段合作，聚焦政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊及分歧管控解決更好一共6大方向。在分歧管控解決更好中，聯合聲明特別提及雙方同意堅持通過友好協商，強化中越政府級邊界談判代表團及下設工作組，積極尋求雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法。

雙方亦同意積極推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，推動上述兩項工作早日取得實質進展，將繼續積極開展海上低敏感領域合作，並加強南海漁業執法合作和生物資源養護合作，以及加強海上搜救合作。

此外，兩國同意繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」，並落實《南海各方行為宣言》高官會及聯合工作組會機制，管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。