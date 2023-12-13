大量美資流入中國　美議員促華府加強披露對外投資

針對大量美國投資流入中國，共和黨國會議員周二（12日）分別向參議院和眾議院動議《美國投資問責法案》，要求華府加強披露美國對外投資信息，讓外界了解美國的投資如何幫助對手提升能力。

參議員魯比奧和斯科特在參議院提交《美國投資問責法案》，眾議員斯特凡尼克則推出法案的眾議院版本。魯比奧表示，美國人在中國投資數千億美元，包括敏感領域和企業，但美國國會和政府無法獲取美國資金如何流入中國，以及用於何種用途的準備和及時數據，而對華投資在許多政府報告中是被模糊處理。

法案要求美國財政部報告單筆交易超過1,000萬美元（約7,800萬港元）或總額超過2,500萬美元（約1.95億港元）的投資組合。美國商務部需報告單筆交易超過500萬美元（約3,900萬港元）或總額超過1,000萬美元的直接投資，兩部門需修正數據以監測對相關國家的真實投資水平，並按經濟領域細分投資流量，披露對受制裁實體的投資。此外，美國證券交易委員會要報告對相關國家的合資企業、併購、分拆和綠地投資。