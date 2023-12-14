男子遭誤會地鐵偷拍提告侵權　法院駁回

四川省成都市何姓男子今年6月被兩名女子懷疑他利用附在鞋上的鏡頭偷拍，惟警方後來證實無辜。他其後向兩名女子及成都地鐵公司提告，要求道歉並賠償。據成都鐵路運輸第一法院周二（12日）發布有關該案的宣判結果顯示，兩名女子和地鐵公司不構成對何某某一般人格權的侵權。

法院經審理認為，女子羅某某和曾某某誤會何男偷拍的行為應當分為當時及之後兩個階段予以評價。首先，糾紛發生時，羅女、曾女誤以為「鞋面閃光點」為鏡頭發出的亮光，具有一定的正當性。另糾紛發生時，行人不多，並未引起車上乘客及車站行人的圍觀及討論，該誤會事件對何男影響範圍較小。羅女、曾女已及時當場道歉，並主動提出承擔交通費予以補救。糾紛之後，羅女、曾女及車上乘客、車站行人未在網絡、媒體等社會層面上散布消息，誤會事件被大眾及媒體知悉源於何男在網絡發布消息，因此該事件在社會公眾層面的影響不應歸責於羅女、曾女。

法院又認為，整個事件過程中，成都地鐵公司職員實施正常履職行為及安全保障義務，未與乘客產生爭執，亦未剝奪、限制乘客人身自由或搜查乘客身體或侵犯乘客隱私的行為，無主觀過錯，因此成都地鐵公司不構成對何男人格權的侵權。