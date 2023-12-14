一對男女疑放家犬虐殺流浪貓　動保處不作為捱轟

台南市一對男女被指時常帶兩隻家犬捕殺流浪貓，甚至把貓屍棄置荒野毀滅證據，但動物保護處調查4個月依然無作為，警方近日也不受理報案。台南市議員吳禹寰、蔡淑惠周三（13日）指摘動保處和警方不作為，導致本月初再有貓隻受害，促兩部門交代事件。動保處強調已積極追查，有主動與警方聯繫，會依法處置。

吳禹寰和蔡淑惠公布影片可見，一名男子於本月5日晚騎機車帶着兩隻未綁繩的黑狗，犬隻獵捕撕咬一隻貓，貓隻命喪街頭。議員指出，目擊者帶同附近住戶的閉路電視畫面到派出所報案，卻遭警方拒絕不受理。議員們斥責動保處怠職，指出涉案男女是慣犯，今年6月起帶犬隻出門獵殺流浪貓，每次都有死傷，民眾多次向政府反映，更於8月向動保處提供黑狗銜貓屍等畫面檢舉。動保處回應會請涉事人等到案說明，但至今無下文。

動保處解釋，8月的證據無法認定涉案人有驅使犬隻攻擊流浪貓致死，人員已追查到車主地址，也曾多次發文要求當事人說明但無果，亦至少3次派員上門尋人均無所獲，絕無消極不作為。動保處表示，本月5日的家犬虐殺野貓案已由警方偵辦，若屬實可依動保法處以2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬新台幣（約5萬至50萬港元）罰鍰。