零食店商品包裝字眼低俗　遭罰20萬人民幣

內媒周三（13日）從上海市黃浦區市場監管局獲悉，南京東路一間零食店因售賣的商品外包裝廣告違反公序良俗，經營者遭罰款20萬元（人民幣，下同，約22萬港元）。

內媒今年8月報道，南京東路有零食店銷售來歷不明、包裝低俗商品。黃浦區市場監管局執法人員分別前往位於泰康路和南京東路的兩處經營場所，在現場貨架中查出包裝印有「尋歡興奮劑」、「老婆聽話含片」、「一日喪命散」等字樣的奶片產品。經市監部門查明，涉事者於前年兩次從網上購入共660件名為「失戀少女救心丸」、「含笑半步癲」、「艷遇丹」等22種含奶片產品。由於店舖生意不佳，產品一直積壓在倉庫中未售賣，至今年清倉時產品已超過保質期。

涉事者為博人眼球，增加銷量，留下上述產品的包裝盒，於今年7月11日從電商平台購入牛奶片，自行裝入上述外包裝盒中放在上述兩家店內銷售。涉事者已銷售158件，銷售額790元（約870港元），庫存502件，已於8月13日下架停止銷售。 由於涉事者屬初犯，且積極配合調查，黃浦區市場監管局對其從輕處罰。