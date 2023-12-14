河南9市因暴雪停課　陝西學生手腳凍爛

內地中央氣象台周四（14日）早上繼續發布寒潮黃色預警，預計當日至下周日（17日）大部分地區將自西向東、自北向南先後降溫8至12℃，其中河北、河南、華南等降溫14至16℃，內蒙古、陝西等部分地區降溫逾20℃。河南鄭州、洛陽、開封、安陽等至少9市周三（13日）發出緊急通知稱，全市中小學、幼兒園周四停課停學。陝西有中學生家長控訴教室和宿舍都沒取暖設施，孩子的手腳都凍爛。

據預測，下周日早上最低氣溫0℃線可南壓至貴州南部和江南北部一帶，-10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶，華北、黃淮北部等地的部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值。鄭州市教育局宣布，該市所有初中、小學和幼兒園走讀生周四全天居家學習，周五（15日）是否繼續居家學習將按天氣情況另行通知。焦作市教育局亦宣布中小學校、幼兒園、校外培訓機構周四停課，預計周三晚至周四晚全市有暴雪，部分地區有凍雨，累計降雪量10至20毫米，積雪深度10至20厘米，在積雪完全清理、融化前，學校大跨度建築物、臨時建築一律關閉停用；在路面積雪結冰下，校車一律停運。

陝西商洛市洛南縣第三初級中學有學生家長近日反映，教室在冬季沒有任何取暖設施，學生宿舍為安全起見，規定不能用電氈和熱水袋，學生晚上自習回宿舍要在冷床睡覺，手和腳都凍爛。洛南縣科技和教育體育局周二（12日）回應稱，涉事中學屬於補短板項目建設學校，設計時採取地暖供熱方式，但因熱力管網主管道未接通，城市集中供熱未具備條件。當局將積極協助學校籌集資金為學生宿舍購置空調，並對凍傷學生啟動救助機制。