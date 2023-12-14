曾因訪台令通訊中斷 美副助理防長晤華使館武官

英媒周四（14日）引述知情人士報道，在中美元首上月加州三藩市會晤前，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中國軍方高層曾舉行會談。雙方原本計劃更早會面，但蔡斯今年2月秘密訪問台灣，令會面破局。

據報道，中美元首會面前，美國國防部率先向中方提案恢復軍事高層對話，蔡斯與中國駐美大使館武官、解放軍少將劉展會面，討論明年一系列軍方高層接觸，反映雙方軍事關係改善取得進展。繼美國前眾議院議長佩洛西去年8月訪台，蔡斯半年後據報再訪台，成為1979年中美建交後首名訪台的美國國防部副助理部長，導致中國大使館暫停了劉展與蔡斯的所有通訊。

知情人士指出，中美安排軍事高層接觸需時，其中一個原因是官僚主義，加上李尚福被免去中國防長職務後繼任人選未明。如果暫時無法進行防長對話，美國部分官員希望中方能同意美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）與中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立通話，亦希望美國印太司令部司令阿奎利諾可與其中方對口會面。

報道指，美方想重啟中美海上軍事安全磋商機制，同時擔憂中國戰機愈來愈頻繁逼近美國偵察機的危險行為，希望討論相關問題。美方國防官員強調，高層對話不可能一夜間恢復，但需要確保雙方高層可開展實質對話。