高空擲磚擊斃女途人　厭世男獲判死刑不上訴

吉林省長春市某夜市今年6月發生高空擲物案，28歲女子小婁被男子周某從高處拋擲的磚頭擊中，不幸離世。拋磚男子此前還曾在大廈高處拋擲桶裝水、未開封可樂等，擊中另外兩人。該案周三（13日）在長春中級人民法院一審宣判，周某被判處死刑，剝奪政治權利終身，並賠償被害人家屬喪葬費逾4萬元人民幣（約4.4萬港元）。周某當庭表示不上訴，也未向死者家屬道歉。案件審結後，小婁的姊姊婁女士表示要繼續追究相關責任方。

小婁死時只有28歲，生前在北京從事法律工作，案發時到長春原本是探望朋友。婁女士稱，妹妹正處於事業上升期，還有一名感情穩定的男朋友，並計劃結婚，卻遭逢不幸。婁女士憶述，當晚和妹妹吃了一些小食便上樓，之後妹妹再下樓打算買燒烤食物，付完錢等待期間，卻被周某拋擲的磚頭擊中頭部，當場死亡。

長春市檢察院指控，周某因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。經法醫精神鑑定，周某涉案時無精神病，具完全刑事責任能力。案發後被告主動投案，檢察院以危險方法危害公共安全罪提起公訴。吉林長春中院上月27日公開審理該案，周某對高空擲物一事供認不諱。婁女士稱，周某供述6天高空擲物了十多次，有輕生念頭，但上樓後又不敢往下跳，就想砸死別人來求死。