台選前查17宗滲透案　趙少康稱里長赴陸要有自信

台灣下月舉行總統和立委選舉，當地關注境外勢力介入。台法務部周四（14日）在行政院會報告選前密集查察工作，公布反滲透法已分案17宗共29人，包括基隆、彰化、台東、高雄等地多名村里長被招待赴陸旅遊，至今有40人涉妨礙選舉被羈押，當局致力在選前盡快偵結。對於大陸招待台灣村里長旅遊，涉干預台選舉，國民黨副總統候選人趙少康認為台灣應有自信，讓大陸看到台灣優點，言論引起爭議。

據通報，各檢察機關截至周二（12日），共受理1,621宗妨害選舉案件，起訴15宗共9人、羈押40人。其中各地檢署起訴賄選案件2宗共1人，聯署行賄案件執行106宗共233人、羈押35人，扣查235萬餘元新台幣（約59萬港元）現金和一輛車輛。其中基隆市信義區孝岡里長吳石金等15名里長，遭舉報接受山東煙台市台辦招待免費出遊，基隆地檢署周三（13日）搜索吳的辦公室並約談29名團員，向法院聲押禁見。趙少康指，村里長赴陸交流要有自信，遭民進黨立委王定宇批評是「公然賄選」。

大陸被指針對台灣選舉大搞認知戰，台國安局長蔡明彥周三表示，查處假訊息的原則是「惡、假、害」，當局今年通報近700件假訊息給行政院，並向社交媒體舉報，目前已下架數千個有問題的帳號，必要時會移送司法機關偵辦。美媒則引述分析公司報告指，社交媒體出現試圖操縱台灣選舉的行動，相關網絡涉及逾800個Facebook假帳號、13個Facebook專頁以及其他TikTok帳戶、YouTube頻道等。