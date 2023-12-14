河北射251枚火箭彈人工增雪　否認波及鄰近兩省

河北、河南、山東、北京等地近日迎來今冬第一場明顯降雪，大雪影響交通，北京西站、北京豐台站周四（14日）至少有60趟列車停運。 網傳河北發射251枚火箭彈進行的人工增雪，導致多地降雪，相關地方政府部門澄清人工降雪的威力並沒有那麼大。

有網民稱，河北這次人工增雪令河北、河南、山東都在下雪，「崩了三個省」。河北省氣象部門截至周一（11日）組織在中南、東部地區開展飛機增雪作業3架次，飛行12小時16分鐘，共開展地面人工增雪作業85點次，除了發射火箭彈，亦燃燒166根地基碘化銀煙條，改善空氣質量，助力冬小麥越冬，緩解森林草原防火壓力。河南氣象局人工影響天氣中心工作人員稱，當地此次降雪為自然過程，不存在人工增雪，受河北人工增雪的因素影響不大。山東省氣象局人工影響天氣中心則指，當地部分地區開展了人工增雪，以緩解農業旱情，助力森林防火。

受降雪影響，北京西站、北京豐台站部分列車周四臨時停運，包括北京西站開往石家莊、鄭州、西安、武漢等方向的49趟列車停運，以及北京豐台站開往石家莊、太原南等方向的11趟列車。另外，首都機場周四全天計劃起降航班858架次，運送旅客約11萬人次，截至早上7時已執行航班67架次，共對33架次航班進行除冰作業。河北石家莊機場同日則有8個航班，因降雪而要備降其他機場。