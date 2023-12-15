婦人接詐騙短訊　扮女兒催交清華大學培訓費

內媒周四（14日）報道，上海市一名王姓女子近日接到一則自稱為其女兒的短訊，對方聲稱就讀的中學聯合教育局邀請清華大學教授開培訓班，共設5個課程，每科2.48萬人民幣（約2.76萬港元）培訓費。所幸王女有所警覺並向女兒班主任核實，才獲悉這是詐騙短訊。

報道指，騙徒向王女謊稱臨時通過「校訊通」發訊息，因此顯示為陌生號碼，又指每個培訓班僅得15個名額，催促王女盡快添加培訓主任微信並繳費。班主任隨後告知王女並無此事，學校亦不曾使用校訊通。王女事後將此事告知上海闢謠平台，平台查看該則短訊後發現內容漏洞百出，如字體、字號、顏色不一；行文不規範；語言表達不通邏輯等，其中通知稱待培訓結束將統一頒發清華大學專業證書，惟清華大學並未設有專業證書。

內媒記者曾嘗試聯絡騙徒留下的訓練主任微信號，系統提示「被搜帳號狀態異常，無法顯示」，而撥打發送簡訊的號碼則顯示為虛擬號碼，無法撥通。報道指，不少人曾遇過此類詐騙，大部分通知會要求家長加「老師」個人QQ或微信繳費，而非通過正規渠道繳費；並聲稱完成培訓後能獲頒相關證書，甚至能報送入讀名校等。