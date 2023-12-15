女主播終止合作　公司續用肖像捱告

內媒周四（14日）報道，廣東省珠海市香洲區人民法院審結一宗人格權糾紛案，女網絡主播陳林茹與珠海某文化傳媒有限公司前年接洽，此後近半年合作拍攝多條影片，去年5月她決定停止合作，要求對方刪除影片平台上所有出鏡影片遭拒。雙方協商多次無果，她將決定告上法院。法院最終判決，該公司須刪除相關影片並公開道歉。

陳林茹前年12月至去年4月期間與涉事公司合作，對方使用其肖像作為影片平台頭像，並以她的名義在評論區留言和回覆評論。她指合作期間，公司並未依法簽訂勞動合約，亦未發放符合標準的薪酬，原本答應可報銷的拍攝期間外出車馬費和服裝等費用也無兌現，她遂於去年5月停止合作和要求刪片，惟對方以她曾就職該公司為由拒絕，更繼續使用其肖像為頭像，並以其口脗回覆網民評論。

陳林茹同月30日以涉事公司未與勞工簽訂勞動合約為由，申請勞動仲裁，最終以對方一次支付1.6萬元（約1.78萬港元）達成和解。因從未與對方簽訂有關肖像權使用的協議，亦未授權對方在停止勞動關係後繼續使用其肖像，她同年9月向影片平台投訴並下架有關影片，但公司不久後要求平台恢復所有影片。陳林茹最終向法院提起訴訟，法院認為該公司在合約解除後，未經陳同意不得以發表、複製、發行、出租、展覽等方式使用或公開其肖像，但至影片下架前公司仍繼續使用有關影片，侵犯其肖像權，故裁定公司要刪除所涉影片，並在帳號主頁面發布道歉聲明，保持停留一個月。