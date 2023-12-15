人大代表倡解禁放煙花　深圳應急局稱不宜

內媒周四（14日）報道，廣東省深圳市應急管理局近日針對七屆人大四次會議人大代表提出《關於解除城市民眾燃放煙花爆竹禁令的建議》，稱面對該市發展受地理空間約束，無法滿足安全燃放煙花的客觀條件，不宜放開煙花爆竹禁令。

深圳市應急管理局表示，今年初燃放煙花問題成為社會輿論關注熱點，部分城市順應民意解除銷售和燃放禁令，允許民眾在農曆新年期間在劃定區域和限定時間燃放煙花爆竹，惟目前大部分市場銷售的已非傳統意義上的煙花，不少煙花爆竹產品為追求聽覺和視覺上震撼效果，體積和花樣愈發大和多變，部分爆炸威力更相當於小型炸彈，極易致人傷殘甚至死亡。

當局又指，深圳已發展成為超大城市，城鎮化率已達100%，對比起上海和北京等一線城市，其面積最小、人口密度最大且高層建築最多，種種因素決定該市面臨更多安全風險、挑戰及壓力，無法提供空曠城鄉接合部予民眾燃放煙花爆竹。當局強調經逾40年快速發展，深圳可供開發利用土地已所剩無幾，從事煙花爆竹生產和儲存等經營活動亦不符合現實及該市產業發展政策，建議尋找其他慶祝方式。