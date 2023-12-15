國安處通緝5犯　美英指手畫腳　中方斥干涉促配合緝捕

國安處周四(14日)宣布新一批通緝名單，通緝鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達5名潛逃海外人士，每人懸紅100萬港元，並凍結其資產。這5人分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪以及煽動顛覆國家政權罪。

美國和英國對此指手畫腳，美國國務院譴責港方做法，形容令人震驚，公然無視民主和人權的國際準則。發言人米勒又強調，香港當局在美國境內沒有管轄權，民主和自由的倡導者在美國繼續享有憲法保障的自由和權利。英國外相卡梅倫亦發聲明，批評香港執法部門再次針對行使言論自由的人士，稱已指示官員向中方提出緊急關注，又指港方做法是對民主和基本人權的威脅，強調英方不會容許任何外國勢力恐嚇、騷擾或傷害在英國的人士或社區，呼籲北京廢除《港區國安法》，並停止迫害政治活動人士。

就卡梅倫的聲明，中國駐英國大使館批評英方詆毀香港特區法治、庇護通緝犯和干涉香港事務，並指中方已向英方提出嚴正交涉。使館發言人強調，香港警方通緝該5名人士，完全是依法行事、維護國家安全的正義之舉，也是保障香港繁榮穩定發展的必要之舉；反中亂港分子不管背後有甚麼保護傘撐腰，不管逃到世界哪個地方，都沒有逃避刑責的特權。

駐英使館發言人又重申，香港已回歸中國，英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動說三道四或干預阻撓，強烈敦促英方停止干涉中國內政，並應配合香港執法部門，將有關反中亂港分子緝拿歸案。