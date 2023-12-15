內地明年起擬不再公開裁判文書　惹司法倒退疑慮

內地近日流傳一份通知，內容顯示最高人民法院擬於明年1月推出由其主導的法院裁判文書庫，僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，律師、法學研究者以及更廣泛的社會公眾無法查閱。至於由最高法院於2013年建立的全國法院統一裁判文書公開平台是否仍保留，有法官表示不清楚。外界擔心，裁判文書不公開恐令內地司法訴訟回到「關係時代」。

有關通知指出，構建裁判文書庫是根據最高法院黨組部署要求，為進一步規範和深化司法公開，提升法院裁判文書的應用檢索能力，強化司法大數據應用。內媒引述不同層級法官表示，已收到有關通知，內容與網傳版本一致。另有多名高級人民法院人士指，最高法院也在同步籌建「人民法院案例庫」，除供各級法院、法官使用，也適時、以適當方式對外公開供社會公眾使用。但這個面向公眾的案例庫，與現有的中國裁判文書網有何關係以及如何銜接，受訪法官表示不知情。

有法律自媒體認為，沒有各地法院即時上傳最新的裁判文書，最受影響肯定是律師。屆時，每個律師都需要在法院建立自己的關係網和訊息網，以便獲取最新的司法判案所要用到的裁判數據，打探最新的司法裁判標準。該自媒體直言，很擔心隨着司法公開各項工作的遲緩，特別是裁判文書失去公開的魄力和監督作用，再次回到社會大眾不再透過司法途徑解決社會糾紛，律師代理案件不再追求法律專業而是不得不依靠跟法官「處關係」的年代。