車廂分離事故致人疊人　地鐵公司道歉善後

北京地鐵昌平線周四（14日）晚上有行駛中列車發生車廂分離事故，衝擊中發生人疊人，逾30人受傷，無人死亡。北京市交通委員會官方當晚發文稱，現場已經疏散完畢，所有傷者已送往醫院治療，市領導要求盡快查明原因。北京地鐵公司就事故公開道歉，表示會盡全力做好善後工作。而在救援疏散過程中自行離開的乘客，如後續感到身體不適，地鐵公司將承擔相應治療恢復費用。

有列車女乘客表示，周四傍晚6時50分左右，聽到前方一聲巨響，隨後列車帶着強烈「衝擊感」停下，車廂內多人摔倒，她被壓在下面，黑暗中大家都在呼救，幸好有人把她拉起來。另一名乘客馬女士稱，她當時站在第一節車廂內，突然感到一陣猛烈撞擊，車廂的燈隨即熄滅。她看到有人試圖破窗逃生，司機則安撫乘客不要驚慌，等待救援。約晚上7時40分，救援人員砸破車窗進入車廂，然後打開車門安排乘客撤離。馬女士看到車廂內有欄杆被撞得嚴重變形。

乘客劉女士稱，事發後車廂內一片混亂，很多人的手機、耳機、帽子都飛脫，有人在哭。冷靜後，不少乘客打開手機手電筒尋找失物，並給家人打電話。另有不少人因撞傷或壓傷，躺在車廂地板等候救援。另有乘客看到，一名孕婦被人群壓得腿部骨折，起不了身，只能躺在地上等待救援。有受傷乘客被送往距離現場5公里外的上地醫院，院內有上百人排隊掛號及等候治療，不少民警和醫院工作人員在場協助。

由於事發時正值晚上下班高峰，西二旗地鐵站停止營運後令附近交通雪上加霜。有滯留車站的乘客表示叫車軟件有過百人排隊，巴士又擠不上，不少上班族惟有冒雪騎單車或步行回家。北京地鐵官方微博周五（15日）發消息稱，當日昌平線維持朱辛莊站至昌平西山口站以及西二旗站至西土城站上下行區段正常營運，西二旗至朱辛莊之間由巴士接駁。為確保極端天氣下，地面和高架線路列車運行安全，所有地面和高架線路均採用人工駕駛模式，降速運行，發車間隔會延長，沿線巴士將加大運力接駁。