耶倫擬明年再訪華　繼續就中國國安行動施壓

美國財長耶倫周四（14日）在華盛頓出席美中貿易全國委員會晚宴，她透露計劃明年再次訪問中國，同時加強兩國在氣候危機和金融市場的合作。

耶倫在晚宴發表演說時交代了明年管理美中關係的首要事務，她重申美方不尋求與中國脫鈎，亦不尋求解決所有分歧和避免所有衝擊，這是不現實的，美方目標是讓美中溝通有韌性，當雙方有分歧及遇上衝擊冒，可避免誤會導致局勢升級和造成損害。她還指，美國正與中國合作建立有持久性的溝通管道處理問題。

此外，耶倫指華府會繼續就中國的國家安全行動、地方政府債務及房地產市場等問題向北京施壓，並要求中國對非市場行為和外匯行為保持透明度。她表示，為了確保在出現金融壓力時能夠迅速反應，美中將促進兩國金融監管機構之間的交流。兩國也努力交換有關氣候壓力情境建模的信息，耶倫形容這一步對處理氣候變化對金融體系構成的威脅做好準備至關重要。中美正在促進技術交流，討論如果任何一國的全球系統性重要銀行倒閉，每個司法管轄區將如何應對，以及如何協調應對措施。美國財政部也將敦促中國在主權債務重組方面取得更快進展，倡導改變債務架構，耶倫認為美中在債務和氣候問題有合作機會。

耶倫於今年7月首次以財長身份訪華，她上月在加州三藩市與中國國務院副總理何立峰會面，她說接受對方邀請明年回訪中國。