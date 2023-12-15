大學生校內急病死亡　校方應對慢惹質疑

內媒周四（14日）報道，廣東省廣州松田職業學院一名男大學生上課期間，因突發疾病死亡。網傳影片顯示，男生家屬質問為何校方一直不肯將男生送院，校方工作人員回應指「不能送，送的話完蛋了」，補充男生當時一直需要搶救，若送院則會中斷搶救，相關做法引起爭議。廣東省教育廳相關部門工作人員表示，正了解事件。

報道指，死者為該校21歲的三年級學生王某某，他當日早上8時25分進入教室後不久便暈倒和口吐白沫，任教老師無校醫電話，導致校醫事發後10多分鐘才到場搶救。由於校醫年紀老邁，為王某某急救兩分鐘後便體力不支，需要交由其他學生代替搶救工作，而學校配備的自動體外心臟去顫器（AED）距離課室太遠，無人願意去拿，導致王某某錯過最佳搶救時間，救護人員到場為他急救一個多小時無果，最終宣告不治。

網傳消息指，校方事發後逾一小時後才通知家屬，亦未向對方表示王某某生命垂危，甚至在送到殯儀館才通知，一直騙家長正在搶救。學院辦公室工作人員周四回應，目前正處理此事，隨後將向上級反饋。校務處工作人員則指，校方發現王某某出現緊急情況後肯定有施救，亦按照程序做足應做之事，包括搶救全程錄影、將王某某送往殯儀館，警方和法醫也在場。