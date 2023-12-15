美眾院聽證會批北京跨國鎮壓異見者　促華府應對

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會周三（13日）就中國政府的跨國鎮壓行動舉行聽證會，議員們指出中國的長臂管轄已威脅到居住在美國的中國人，華府必須採取行動應對，要求中方停止讓行使權利的人遭受恐懼和鎮壓，停止騷擾他們及公然侵犯人權。

委員會主席加拉格爾表示，中國想發揮影響、懲罰和脅迫世界各地的人民，希望批評者噤聲，中方控制政治、監控思想的範圍遠遠超出中國國界。委員會的首席民主黨議員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）指出，許多在美國的人不會公開反對中國，因為他們擔心自己或家人的安全，有時會看到活動人士遭騷擾的新聞，但每次他們都因恐懼而保持沉默，每次這種情況發生，中國政府就贏了，中國人民就輸了。

兩黨議員表示，美國必須採取行動停止中國在美國境內進行任何跨國鎮壓活動。克里什內穆爾提認為中國的人權分子應該在美國有一個家，如果批評中國的人不能在美國自由發言，中方成功地消除各地批評聲音，這意味透過暴力和騷擾進行全球範圍的審查。另有議員指，如果在美國感到不自由，代表美國出問題了，必須尋找方法讓人們能自由。