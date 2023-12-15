華批菲軍官登坐灘軍艦炒作　菲兵推中方或上船脅迫

中國和菲律賓近日在南海的摩擦持續發酵，菲律賓軍方預計中方還會有更多脅迫行動，包括強行登上菲律賓船艦，正對可能情況進行兵棋推演。內媒周五（15日）引述中國國防部回應，批評菲軍高層登上仁愛礁非法「坐灘」軍艦並炒作，中國軍隊已就此向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。

菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）周三（13日）表示，菲律賓正就南海敵意升溫作出應變計劃，雖然未到武裝攻擊的程度，但預計中方可能會採取衝撞、登船等行動，菲方正討論中方下一步可能舉措，並為未來緊急事態準備，強調菲當局能登船搜查侵犯該國主權的船隻。美國防長奧斯汀同日和菲防長特奧多羅通電話表達支持，重申《美菲共同防禦條約》適用於南海等太平洋區域。

中國國防部發言人張曉剛批評菲方船隻故意「碰瓷」，以危險方式衝撞中國海警船導致刮蹭，菲武裝部隊總參謀長布勞納等軍方人員周日（10日）更混上在仁愛礁非法「坐灘」軍艦馬德雷山號，中國海警採取必要措施予以規制，現場處置專業克制且合理合法。他又指摘個別域外國家慫恿挑唆、煽風拱火、居心不良，敦促有關國家立即停止侵權挑釁，避免事態進一步升級惡化。中方將繼續採取必要措施，堅決維護領土主權和海洋權益。