新疆富蘊縣-45.1℃創紀錄　廣州明或跌至0℃

新疆維吾爾自治區阿勒泰地區富蘊縣的吐爾洪鄉周四（14日）最低氣溫達-45.1℃，創該自治區入冬以來最低溫。中央氣象台周五（15日）上午6時繼續發布最高等級的寒潮橙色預警，內地中東部、華北、黃淮等地未來3日受強寒潮影響，部分地區最低氣溫將接近或跌破歷史同期極值，江南多地氣溫將累計下降約20℃。

受本輪強冷空氣影響，新疆北部近日出現寒潮天氣，大部分地區最低氣溫下降16℃以上，且伴隨着降雪。富蘊縣市政部門已組織清雪車輛連夜清雪，保障道路暢通。供熱部門亦檢查供暖設備，排除故障。在寒潮影響下，北方未來3天氣溫將大面積、持續刷新今冬新低，周六（16日）夜間至下周日（17日）早晨，山西、河北、河南、山東一帶最低氣溫將降至-20℃左右，河北石家莊和山東濟南最低氣溫有可能打破12月中旬氣溫最低紀錄。

周四長江以南地區最高氣溫普遍超過20℃，不少地方甚至達到25℃左右。但未來3天，南方大部將現「斷崖式」降溫，浙江杭州最高氣溫將從周四的25.3℃降至周六的3℃，貴州貴陽則由22℃降至1℃。廣東廣州市氣象局周四預測，該市周六最低氣溫或跌至0℃。廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室同日印發通知，要求各地部門做好低溫冰凍安全防範工作，加強粵北地區交通運輸安全，保障供水供電供氣和通訊保障，加強陸上海上安全生產管理。廣州南沙客運港宣布，往返珠海海島的航班將於周五至下周日全部暫停。江門海事局表示，周六起江門台山川島航線的高速客船、汽車渡船將全線停航，恢復時間另行通知。