美通過近9千億美元國防授權法案　助台培訓軍隊

美國參議院周三（13日）通過涉及約8,863億美元（約6.9萬億港元）的2024年國防授權法案，當中包括向烏克蘭提供資金，每年為美國軍人加薪，並加強在印太地區的資源，對抗中國大陸在區內擴張，同時協助台灣培訓軍隊等。該法案周四（14日）亦獲眾議院通過，現已送交白宮，待總統拜登簽署後生效。

該法案長達近3,100頁，授權金額破紀錄，比去年增加3%。內容重點包括為國防部授權8,443億美元（約6.58萬億港元）、替能源部國家安全計劃授權324億美元（約2,527億港元）等，支持澳洲、英國和美國間的國防軍事活動，將烏克蘭安全援助計劃延長至2027財政年度，並授權2024財政年度3億美元（約23.4億港元）的全額預算要求。法案支援為海軍艦艇、戰機、裝甲車和武器系統申請更多資金，也提高美國軍人薪金5.2%，為20多年來最大加幅。

法案亦要求擴大美台軍事合作，要求美防長獲國務卿同意並與台官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計劃，包括支持不對稱防禦戰略、加強美台軍隊互通性、鼓勵美台軍隊資訊共享。法案要求美防長尋求與台適當官員接觸，擴大美台軍事網絡安全合作，消除惡意網絡活動，開展相關安全聯合訓練；並每半年報告大陸軍事發展，並說明台軍對美國提供的軍事能力吸收狀況，評估大陸可對台實施持續軍事封鎖的方式等。

美國參議院軍委會主席里德指，該法案加強美國在印太的軍事態勢與聯盟，有助確保利益不受大陸擴張的野心影響。台國防部周五（15日）回應指，該法案包括助台制定全面培訓與制度化能力計劃等友台條文，可提升台軍整體訓練效益及聯合作戰能力，並透過既有交流深化網安合作堅實台灣防衞韌性，感謝美國國會充分展現對促進雙方合作的支持。台方將持續依敵情威脅與防衞作戰需求，務實建軍戰訓整備等各項工作。