解振華杜拜晤克里　對未來中美落實氣候行動達成一致

內媒周五（15日）報道，中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使克里周三（13日）在阿聯酋杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會上見面。雙方就中美加強合作應對氣候危機發表講話，充分肯定近期中美達成的陽光之鄉聲明，並對未來兩國落實氣候行動達成一致意見。

克里表示，陽光之鄉聲明闡述中美應對氣候變化的國家行動，包括同意加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代，以及在本次氣候大會全球盤點中應考慮的要素。他指出，大家高興看到中美合作不僅加快兩國各自努力，同時也為本次氣候大會創造契機，並提供實質意見。二人在大會上定期會面，就是為了能確保中美兩國能達成協議，並得到廣泛支持。

解振華表示，他們在杜拜已落實兩國聯合聲明其中一個內容，就是支持氣候大會取得成功，在陷入僵局時兩國團隊提出了打破僵局的建議。他們商定，根據《巴黎協定》的要求和這次全球盤點的成果，各自來評價氣候行動的長期方案和戰略，再盡快更新國家自主貢獻目標，調整整個長期發展戰略，最後落實《巴黎協定》和全球盤點後的目標。他們亦商定盡快啟動兩國氣候變化聯合工作組，包括能源轉型、循環經濟、甲烷、低碳可持續省/州和城市4個工作組，加緊啟動開展活動，落實各自國家自主貢獻目標來推動多邊進程。