藍白合破局成台選分水嶺　港學者指郭柯支持者投票走向成關鍵

台灣大選將於下月13日舉行，今屆呈現與以往不同的綠營、藍營、白營「三腳督」局面，「藍白合」破局更成為選情分水嶺。香港嶺南大學政治學系教授張泊匯近日接受東網記者訪問，他指出藍白合破局後，民眾黨總統候選人柯文哲支持度下跌，反映第一波「棄保」已經發生，相信這個現象會愈趨明顯。柯文哲的中間派支持者，以及已退選的鴻海集團始創人郭台銘支持者的投票走向，會令當前選情非常動態，但形勢再過兩周會變明朗，到時哪個陣營民調能領先5至6個百分點，就很可能勝選。

張泊匯認為，暫時民進黨總統候選人賴清德陣營表現最好，按台灣《美麗島電子報》第86波民調數據顯示，賴清德以37.8%支持度領先，而柯文哲在藍白合破局後幾天，支持度急劇下降至低於20%，之後再跌至17%至18%。國民黨總統候選人侯友宜則穩定吸收淺藍民眾，但升幅相對平靜，徘徊在30%至33%之間。民進黨在藍白破後幾天雖有下滑，但與國民黨非常接近。柯文哲支持度下跌，有機會是被支持者抛棄，轉為支持賴清德，因為柯文哲從民進黨吸收的支持者比從國民黨多。

過往台灣大選也曾出現三腳督局面，但都是藍營分裂，民進黨受益，今次則有柯文哲的「白營」冒起，令選情出現更多不明朗因素。張教授提到，柯文哲的票源與往屆不一樣，他有淺綠民眾、對民進黨不滿的年青人支持，這批年青人藍、綠陣營都有。今年10月，民眾或會認為柯文哲是不可預測的黑馬，但在藍白破局後他的支持度大跌，因為支持者相信他的當選機會不大，所以想棄保。張教授認為柯文哲現在的當選機會幾乎是零，看到他當選無望，又與其他候選人相差太多，支持他的年青人主力即使希望政黨輪替有可能不投票，而更大可能是轉投賴清德，形勢對國民黨不利。

近日侯友宜和柯文哲均有公布自己的內部民調，侯友宜稱自己與賴清德的支持度只相差1%，而他的年青支持者與賴清德持平，結果對侯友宜有利。不過，柯文哲亦聲稱自己的支持度排第二，而且仍然有50%年輕人支持他。張教授指出，柯文哲可能是想穩定軍心，告訴支持者自己仍有機會當選，不要棄保。

對於國民黨而言，張教授說柯文哲能否繼續選下去及棄保效應，以及郭台銘支持者的選擇都非常重要。郭台銘退選前有6%至7%支持度，其支持者大多深藍，如果郭台銘鼓勵支持者轉投侯友宜，後者勝算會加大。若選民繼續支持柯文哲，賴清德選票就不會增加，張教授表示：「一直都有一個說法，第三黨最終會被棄投，因為很多人都不想浪費選票，所以會想把選票投給第二號偏好的候選人。」

除了動態的選情，外界亦傾向在台選渲染兩岸議題，今年亦不例外。張教授認為，兩岸議題在2020年台灣大選的確佔主導性地位，但隨着民進黨執政8年，出現貪污腐敗等內政問題，加上經濟狀況未有改善，令普遍人對民進黨積聚不滿，希望政黨輪替，因此民生問題在今次台選較為重要。賴清德多次強調兩岸議題，目的是想轉移民眾視線，但打兩岸牌的策略很難實現。另一邊廂，柯文哲和侯友宜則會攻擊民進黨執政失敗，張教授指民意更關注內政，所以會受國民黨和民眾黨影響。另外，外部勢力干預台選這個話題幾乎每屆選舉都出現，但美國這次沒有說太多，主要是民進黨提及，因為賴清德想利用兩岸議題手段吸納選票，但沒有奏效。

東網記者 歐楚穎報道