英媒：華收買比利時政客　左右香港新疆問題

英國《金融時報》周五（15日）報道，中國國家安全部一名官員收買比利時極右翼前參議員克里爾曼（Frank Creyelman）超過三年，試圖左右歐洲討論香港民主和新疆維吾爾族人權問題，惟克里爾曼在履行中國間諜任務方面似乎收效甚微。中國駐布魯塞爾大使館指對事件不知情，比利時政府發言人指正了解克雷耶爾曼一案，但未有進一步評論。

《金融時報》、德國《明鏡周刊》和法國《世界報》聯合調查指，從西方安全消息人士獲得一系列短信，記錄中國國家安全部官員丹尼爾‧吳（Daniel Woo，音譯）在2019年至2022年底期間接觸克里爾曼的情況。吳在2019年要求克里爾曼安排發表文章抨擊香港反修例示威，克里爾曼表示可以向一名獨立記者支付至少2,000歐元（約1.7萬港元）費用。記者威爾遜（James Wilson）稱克里爾曼曾就關於中國的工作聯絡他，但他己婉拒，表明取酬撰寫報道有違個人原則。

吳2021年要求克里爾曼抨擊曾指控中國在新疆實施種族滅絕的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），並協助破壞一場關於台灣問題會議。兩人另討論聘請中間人去警告一名天主教紅衣主教，不要將新冠疫情政治化。比利時議會同年通過決議承認維吾爾人面臨種族滅絕風險，克里爾曼承認自己試圖反對未果。德國總理紹爾茨去年底訪華前，吳要求克里爾曼說服歐洲議會右翼議員范登德里舍（Tom Vandendriessche）和德曼（Filip De Man），公開指摘美國和英國正破壞歐洲的能源安全。惟兩名議員最終未發表任何聲明。范登德里舍強調，自己未就此事與克里爾曼討論，德曼拒絕回應是否與克里爾曼討論此事。

報道引述西方國家情報官員指出，吳隸屬浙江省國家安全廳，並在波蘭和羅馬尼亞活動。目前尚不清楚克里爾曼如何或何時被收買，克里爾曼曾於2019年前往海南省三亞市與中國情報人員會面，其他時候似乎一直與吳遠程溝通。兩人多次討論報酬問題，吳曾教克里爾曼使用一款應用程式轉移加密貨幣。吳曾提到，中國過去試圖收買歐盟委員會前秘書長、現任歐盟駐奧地利代表處主任塞爾邁爾（Martin Selmayr）。塞爾邁爾否認知情，強調自己無責任解釋可疑人士的可疑對話。