追撞事故凸顯列車檢查不到位　應急處置存隱患

北京地鐵周四（14日）發生列車追撞事故，傷者數以百計。據報道，這是北京地鐵近年來首宗同類事故，而廣東深圳地鐵今年10月亦發生導致車廂連接處變形的列車抖動事故，引起民眾對軌道安全的憂慮。有媒體質疑，今次事故凸顯列車安全檢查落實不到位，以及事故應急處置存在重大隱患。

有評論指出，任何安全檢修都不可能百分百避免事故發生，但如檢修工作認真落實到位，絕不至於出現像今次般兩節車廂連接處完全斷開的重大結構性故障。評論亦質疑，事發後北京地鐵未組織起高效的乘客疏散，也沒做好二次事故的防範工作，現場幾乎處於「失管」狀態。內地近年最嚴重的地鐵事故數到前年7月鄭州暴雨期間地鐵水浸導致14死，今年9月廣東暴雨期間深圳地鐵再出現水浸問題。北京地鐵針對近來大雪，為應對增加的客流和天氣影響，日前曾進行車輛設備設施的全面檢修維護，卻未能避免今次事故。

報道指出，內地地鐵建設近20年來突飛猛進，業界報告指全國城市軌道交通營運路線長度從2005年的444公里，急增至去年的10,287公里。外界由此開始關注軌道交通系統的效益和營運成本問題，有指不少地鐵公司面臨虧損，今年上海和昆明地鐵相繼傳出拖欠工資的消息。北京市委本月6日召開的月度工作點評會上，北京地鐵公司曾表示超額完成降本增效目標，但在列車運行安全管理等方面仍存在不足。