職校飯堂飯菜現老鼠頭　涉事方共罰706萬人民幣

江西工業職業技術學院今年6月被揭發飯堂飯菜有老鼠頭後，接連再爆出其他食安問題。內媒周五（15日）報道，南昌市場監督管理局已吊銷涉事飯堂食品經營許可證，並針對涉事企業及相關責任人作出處罰，共罰款將706萬元人民幣（人民幣，下同，約777萬港元）。

該學院今年6月1日有學生在第一食堂「美卡香鹵」檔口的飯菜吃出老鼠頭；同月8日再有學生在第一食堂「美食美刻」速食窗口購買空心菜時，從中發現一條青蟲；另有學生於同月13日在第一食堂「老上海餛飩舖」購買的拌粉內，發現一條黑色臭蟲。處罰書指，江西中快後勤服務有限公司作為該學院食堂承包方，多次出現經營混有異物的食品情況，引起社會輿情，影響惡劣，造成嚴重危害後果。

涉事公司被罰款10萬元（約11萬港元）、沒收違法所得1,325.5元（約1,485港元），公司法定代表人、食品安全總監朱某某和陶某某分別被處以去年收入的10倍和8倍罰款，即逾284.4萬元（約319萬港元）和185.2萬元（約208萬港元）。該學院學生食堂一樓營運管理第一責任人易某某亦被處以去年收入的9倍罰款，即約226.3萬元（約254萬港元）。