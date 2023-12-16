鳳梨釋迦封櫃直輸大陸　趙少康盼檢疫勿吹毛求疵

台灣台東縣政府重啟鳳梨釋迦外銷大陸之門，縣長饒慶鈴和國民黨副總統候選人趙少康周五（15日）出席在台東地區農會外銷集貨場舉辦的台東鳳梨釋迦外銷封櫃記者會。她特別提到，此次為首批直接進到終端市場零售超市通路的台東高品質鳳梨釋迦，希望用最短時間新鮮呈現在消費者眼前。

饒慶鈴表示，縣政府首度與美國連鎖超市集團沃爾瑪合作，讓貨櫃抵達福建廈門口岸清關後，全程冷鏈運輸，直接分送至大陸各地的山姆會員店銷售，當中包括北京、上海、深圳、廣州等一線城市，並與其他全國性的高級連鎖超市合作。她指出，前年9月20日面對大陸暫停台東鳳梨釋迦進口的難題，縣政府積極尋求出路，繼6月首批3間包裝廠和25個果園獲註冊開放後，本月8日收到第二批通過名單，至今該縣共有37間包裝廠和1,288筆土地產品恢復輸陸。

台東縣政府表示，未來不僅是大陸市場，鄰近的新加坡、馬來西亞、汶萊和香港都可品嘗到台東鳳梨釋迦。縣政府近期將率團，前往新加坡連鎖超市推廣鳳梨釋迦。趙少康同日分別與台東觀光業者及農民座談，對於大陸驗出鳳梨釋迦有蟲害而退貨，他指不吹毛求疵才合理，又稱如當選會全面開放兩岸觀光，同時和對岸溝通，放寬害蟲檢疫。