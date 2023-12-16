丁薛祥與俄副總理共同主持　中俄能源合作委員會會議

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥周五（15日）在北京跟俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第20次會議。丁薛祥稱，中方願同俄方落實好兩國元首重要共識，高水平建設能源合作夥伴關係，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，推動能源合作高質量發展，推動能源合作取得更多務實成果，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展。

丁薛祥就深化中俄能源合作提出3點建議。一是鞏固能源貿易和互利合作，推動油氣項目建設和穩定運營，高標準高質量建設核能項目。二是積極拓展能源合作新領域新方向，深入推進可再生能源、氫能、儲能、智慧能源、碳市場等合作，深化能源領域上中下遊一體化合作。三是加強全球能源治理，踐行真正的多邊主義，為促進全球能源市場長期健康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關係作出更大貢獻。

諾瓦克表示，在兩國元首戰略引領下，俄中關係保持高水平運行，各領域務實合作穩步推進。俄方願同中方共同落實好兩國元首重要共識，全方位深化能源合作，加強多邊協作，共同維護全球能源市場和產供鏈穩定。