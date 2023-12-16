內地晚間色情直播肆虐　揭平台審核漏洞

內地近年興起各種短片及直播媒體，內媒周五（15日）報道，記者連日觀察多個網絡平台發現，部分主播經常一到深夜便改變風格，動作及語言尺度愈來愈大，其中不乏女主播濃妝抹艷、衣着暴露以及跳性感舞蹈，更有人做出帶有性暗示動作。有專家指，平台審核在深夜時段相對寬鬆，部分主播趁機作出各種擦邊舉動，藉此獲利。

報道指，部分主播會在日間發布日常類片段，夜間則開始發布穿着性感且姿勢誘惑的舞蹈影片，不少網民更留言稱「愛看，姐姐多發點」。內媒記者在多個網絡平台註冊帳戶，並選擇「舞蹈」和「美照」興趣，發現平台日間及夜間推薦內容尺度不一樣，深夜推送的內容大多更性感嫵媚，以及包含更多擦邊內容，若部分擦邊影片爆紅，不少同類型主播會爭相模仿，博取流量。另有主播會以才藝比併為主題，誘導和乞求觀眾為她們刷禮物，許諾榜單前數名觀眾可私下觀看更露骨內容。

有專家指，鑑於部分主播存在逃避監管心理、平台晚間監管力度相對鬆懈、受眾群體內心空虛且夜生活豐富等因素，才促成上述現象，加上深夜觀看短片或直播內容人群相對較少且固定，主播被舉報風險較低，長此下去對公眾尤其是青少年的影響危害甚巨。專家建議，平台要積極落實「守門人」責任，合理設計智慧推送程序，優先推薦正能量內容，及時關停違法違規的短片或直播；主播也應恪守職業道德，修養個人品行，維護網絡環境的良好風氣。