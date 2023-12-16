中央氣象台今年首發低溫預警　南方迎最冷周末

內地中東部繼續受寒潮侵襲，中央氣象台周六（16日）發布今年首個低溫預警，華北及黃淮部分地區當日最低氣溫將接近或超過歷來同期峰值，北京市早上最低溫已達到-12℃以下，地表溫度普遍低於0℃，預計當日有對交通較大影響的道路結冰。南方多地氣溫或低至0°C，預計未來兩天迎來今年下半年最冷周末。

廣東北部、廣西中西部、上海及浙江中南部等地周六凌晨5時，較周五（15日）同一時段降溫8°C至14°C，廣西東北部及湖南南部等局部地區降溫幅度更高達16°C至20°C。中央氣象台預計，周六降溫核心區轉移至華南和東南沿海一帶，而華北大部、黃淮北部等地最低氣溫僅有-18°C至-12°C，天津市下周日（17日）最低氣溫可達-14°C，或打破12月中旬最低氣溫紀錄。

受寒潮影響，浙江省海洋監測預報中心持續發布海浪藍色警報，近海海域周六或出現逾5米巨浪。受天氣影響，廣東周五全省共發布103個寒冷預警信號，其中42個為冷橙色預警信號，29條水上客運航線停航，包括廣州南沙、珠海香洲、深圳蛇口、澳門周六往返海島航班全部停航，而橫琴周六至周日往返海島航線亦停航；福建福州連江縣黃岐至馬祖白沙客運航線—安麟2號停航，福建前往北京、杭州、鄭州等方向的部分旅客列車停駛。

此外，冷空氣將在寒潮過後來襲，中東部氣溫繼續偏低，而北方降雪天氣預料會明顯減少，南方仍有大範圍雨雪天氣。