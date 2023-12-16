美國務院准3億美元對台軍售案　涉指揮系統維護項目

美國國防安全合作局（DSCA）周五（15日）宣布，國務院已批准向台灣出售指揮、控制、通訊及電腦（C4）的全生命周期支援及與相關設備，總值約3億美元（約23.4億港元）。

DSCA表示，軍售案包括C4全生命周期支援、備件及維修零部件、技術文件、人員訓練、軟件及硬件、軟件開發，以及其他相關後勤和項目支援。美方指，今次軍售透過加強台灣現有C4能力的戰備和維護，以及持續提供開發「聯合通用作戰圖像」所需安全戰術資訊流通動的能力，將可增強台灣應對當前和未來威脅的能力。 當局補充，台灣將毫無困難地把上述設備納入庫存。軍售案將需要26名美國政府官員和83名外判商代表前往台灣，提供工程及技術支援，以及項目和技術檢視。

公告提到，這項軍售案是為支持接收方實現武裝部隊現代化、保持可靠的防禦能力，並有利於美國的國家、經濟和安全利益，也有利於接收方的安全、地區政治穩定、軍事平衡和經濟進步，但不會改變地區軍事平衡，也不會對美國自身的國防準備造成不利影響。

台灣外交部表示，收到美國政府正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售迅安系統作業維持，包括裝備、訓練、技術支援等內容。外交部對此表示高度歡迎，感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及六項保證，落實對台灣的安全承諾，這也是拜登政府自2021年上任以來，第12度對台軍售，持續實踐近年對台軍售常態化的政策，展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助台灣及時獲取防衞所需裝備，提升國防戰力與嚇阻能力。

台灣國防部則指，美方通知今次軍售案已進行知會國會程序，可望在1個月後正式生效。台方指，美國今次同意供售的品項可維持台軍聯戰指管系統效能，有利台軍掌握共同作戰圖像（COP）以提高戰場覺知，有效遂行防衞作戰任務，對美方軍售決定表達誠摯的感謝。