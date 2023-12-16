文博單位內斂財　成都武侯祠博物館前館長雙開

四川省成都市紀委監委周五（15日）首次公布，對成都武侯祠博物館黨總支前副書記、前館長謝輝嚴重違紀違法問題立案審查調查。謝輝把文博單位視為撈錢「自留地」，為他人在業務承攬、工程建設等方面謀取利益並收受巨額財物。經成都市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予謝輝開除黨籍處分，由市監察委員會給予開除公職處分。

通報指，謝輝背棄初心使命，喪失黨原則，對黨不忠誠不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收送禮品、禮金，接受管理服務對象旅遊活動安排；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項；毫無廉潔底線，利用職權為親屬經營活動謀利，將應由個人支付的費用由管理服務對象支付，以向管理服務對象放貸、從事營利活動等方式大肆斂財；不正確履行職責，工作時間在外從事諮詢服務。

謝輝嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。謝輝的違紀違法所得須收繳，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。謝輝1964年生於四川新都，四川大學考古學專業，歷史學士，文博研究館員，四川省二級專家。