長春高空擲物殺女律師　求死厭世男判極刑

吉林省長春市本年端午節發生高空擲物案，一名厭世男子為了一心求死，故意從高處擲下磚頭，導致一名女律師死亡。案件上周三（13日）在長春市中級人民法院一審宣判，被告以危險方法危害公共安全罪成，判處死刑及剝奪政治權利終身，並向死者父母賠償人民幣43,611元（約4.8萬港元）。

案情指，2000年出生的被告周男，家在江西省高安市某鎮農村，高中文化，無固定職業。他因生活窘迫而認為社會不公平，產生厭世心理欲自殺，由於欠缺自殺勇氣，遂預謀以高空擲物方式殺害路人，以達到判死刑目的。周男於6月17日入住長春市紅旗街萬達2號公寓33樓，當日先後兩次從房間向樓下投擲5公升桶裝水、3罐未開封可樂，造成兩人受傷。在案發的6月22日晚上9時至11時許，周男從樓道內搬取數塊磚頭，觀察樓下行人蹤迹，分別從32樓道窗戶及33樓樓頂天台等處向下投擲磚頭，其中一塊擊中婁婧額部致死，他見狀到公安機關投案。婁婧來自山東煙台，透過努力學習成為北京一名律師，詎料赴長春探望朋友後一去不回。

經法醫鑑定，周男作案時無精神病，具有完全刑事責任能力。法院認為，公訴機關指控周男以危險方法危害公共安全的事實，有庭審舉證、質證的證據證實。周某為達判死刑目的，故意在鬧市高空拋物，危害公共安全。他雖有自首情節，卻未真誠悔過，犯罪動機極度自私，主觀惡性極深，社會危害性和人身危險性極大，不足對其從寬處罰。周男坦言其目的是砸死人並獲判死刑，並在宣判後當庭表示不上訴。