美空軍計劃重啟天寧島機場　應對中國導彈威脅

日本經濟新聞周日（17日）報道，美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）證實，美軍正重啟二戰時期位於西太平洋天寧島的機場，將在明年夏季前取得重要進展，但拒絕說明機場何時可以投入使用。報道指，重啟該前哨基地目的是推進美國空軍「敏捷作戰運用」戰略，應對未來自中國的導彈襲擊威脅。

威爾斯巴赫上周三（13日）接受採訪時透露，美國空軍正加緊重啟天寧島北部機場和天寧島國際機場。目前遭叢林覆蓋的天寧島北部機場下有大量道路，美軍從現在到明年夏季會清理叢林，如果在接下來的數個月中注意觀察，將會看到重大進展，尤其在天寧島北部機場。一旦施工完成，該機場將成為一個龐大設施。

天寧島位於關島以北約200公里，是美屬北馬里亞納群島一部分。在二戰期間，美國最大機隊B29超級堡壘轟炸機曾使用過天寧島北部機場。敏捷作戰運用是美國空軍近年提出的作戰概念，要求向盡可能多的西太平洋地區調動飛機，以防遭敵軍導彈一舉消滅。威爾斯巴赫認為，這會為敵人創造了鎖定目標問題，並確保美軍在受到打擊下，優勢兵力仍能產生效果。

美軍今年先後達成在菲律賓和巴布亞新畿內亞駐軍的協議，同時獲澳洲同意升級位於該國北部兩個空軍基地的基礎設施。威爾斯巴赫表明，為推進印太地區自由開放，美國將加強與日本和南韓的三邊防務合作，部分可能未經揭露的工作正在進行，三國的合作比公開的更緊密，希望能舉行更多聯合演習。他同時形容美國、日本和澳洲三邊合作非常積極，上月已討論未來合作多種方式。