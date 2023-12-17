30國家監測站今晨錄破紀錄低溫　北京-15.5℃入冬最凍

受強寒潮和後續冷空氣的共同影響，未來一周內地中東部大部地區氣溫將持續偏低。江南、華南多地氣溫上周六（16日）驟降，周日（17日）共30個國家監測站最低氣溫突破歷來的12月極值。上周六內地氣溫最低站點為內蒙古圖里河的-44.2℃，氣溫最高站點為海南保亭黎族苗族自治縣31.8℃，溫差高達76℃。

監測顯示，周日清晨5時，京津冀、東北、華南部分地區較前一日降溫6℃至10℃，廣西西南部、廣東南部沿海局部地區降幅達12℃至16℃。早上氣溫0℃線壓至陝西南部、湖北中部、江西北部、浙江中部一帶，山西、河北、遼寧有5個監測站打破建站以來歷史低溫極值。預計本輪強寒潮天氣的影響周日步入尾聲，北方部分地區氣溫將回暖，山西、內蒙古局部地區最高氣溫升幅可達10℃左右。不過，周一（18日）起至周三（20日），新一股冷空氣會自北向南影響中東部，部分地區氣溫下降4℃至8℃，遼寧局部地區降溫10℃以上。在貴州至江南等地，周二（19日）前會有頻繁雨雪天氣。

周日上午7時48分，北京南郊觀象台最低氣溫為-15.5℃，為今冬以來新低，也是當地有史以來第3低溫，僅次於1952年12月19日的-18℃及1952年12月20日的-17.7℃。北京南站指，受連日降雪影響，周日以該站為始發及終點的部分列車停駛，已購買停運列車車票的旅客可於30日內辦理全額退票手續。