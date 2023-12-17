台北新北氣溫急降　兩日13人猝死

隨着強冷氣南下，全台灣上周六（16日）氣溫急跌。新北市石門周日（17日）清晨出現9.4°C低溫。據台北、新北消防局統計，上周六至周日上午8時，兩巿共發生18宗因心肌梗塞到院前停止呼吸心跳（OHCA）案件，其中13人不治。至於各人死因是否為低溫造成，仍需進一步釐清。

據台灣氣象署觀測，截至周日清晨5時03分，台北觀測站最低氣溫12°C，全台平地最低氣溫前3名順序為新北石門區9.4°C、桃園楊梅區10°C、基隆七堵區°C。氣象署周日早上針對新北市、桃園市、宜蘭縣、金門縣等4縣市發布10°C以下的低溫特報。台北市消防局表示，上周六共接獲8宗OHCA案件；周日凌晨起至上午8時也有5宗。上述案件中，10人在救護人員到場時已明顯死亡。另新北市消防局統計，從上周六上午8時至周日上午8時，共發生5宗OHCA案件，僅救回2人，3人死亡。

台北馬拉松周日上午在低溫下舉行，吸引近3萬人參與。據台北市體育局稱，3名年齡由26至50歲的男跑手比賽途中不適，到院前停止呼吸心跳，送院急救後恢復呼吸心跳。另一名42歲男跑手中風，送醫時有意識。台北市體育局表示，由4人在最短時間內獲得救護人員協助，目前情況均已好轉。