台軍出招留人　擬放寬軍官士官留營考績

台軍主戰部隊骨幹的志願役人數逐年減少，截至本年6月跌至15.5萬人，創5年新低。台灣國防部為了留人，預告修正《陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則》，擬放寬軍官士官留營考績規定。

行政院公報資訊網上周三（13日）公布《陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則》第3條及第6條修正草案。陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則，由以往必須連續3年考績甲等以上，調整為最近3年考績2年甲等以上，1年乙等以上。國防部表示，考慮到軍官士官如於核定留營後的第二年考績無法評列甲等，無法再申請留營，導致無心部隊工作，衍生部隊管理問題。為了鼓勵人員戮力從公，有爭取留營的機會，因此調整規定。

立法院預算中心近期發表評估報告，顯示明年國防部預算為4,405億多元新台幣（約1,125億港元），較今年增加7.67%，軍購相關的「軍事投資」佔總預算34.65%。報告指出，台軍志願役人數逐年降低，多支部隊編現比（現員/編制數）不到8成。報告認為，隨着近年台灣對美軍購陸續結案，需訓練精良的官兵負責操作。且主要還是以志願役官兵為作戰部隊主力，規模需求不會因為恢復一年制義務役而降低。