強冷空氣今再襲內地 山西等地將降溫逾10℃

寒潮連日襲內地，中央氣象台周一（18日）早上繼續發布低溫黃色預警，未來5天大部地區氣溫持續偏低。周一至周四（21日）將有新一股較強冷空氣自北向南影響中東部地區，內蒙古、西北、華北、黃淮、江淮、江南、華南等地部分地區氣溫下降4至8℃，山西、遼寧、吉林等地局部地區降溫10℃以上。

中央氣象台預計，周一至周四新疆、西北地區、內蒙古、華北、東北、黃淮、江淮、江漢、江南、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上，最低氣溫0℃線將位於貴州南部至江南北部一帶，南方大部分地區周一至周二（19日）有雨雪天氣。

工業和信息化部周日消息指，針對部分地區強降雪、凍雨、寒潮等天氣情況，該部門組織通訊行業加強值班值守和監測研判，細化防範措施，完善應急預案，強化搶通保暢準備。截至周日早上8時，全國通訊行業出動保障人員7.6萬人次、應急車輛3.4萬輛次、發電油機4.5萬台次，並投放1,136部衞星電話，發送1.9億條預警短訊。全國通訊網絡整體運行平穩，累計3053座基站退服，已修復2,933座，未發生鄉鎮級通訊全阻。