最高法院核准美魔女殺人案判決　勞榮枝被處死

內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與前男友法子英因犯綁架、搶劫、殺人案，造成7人死亡，法子英已被槍決，最高人民法院近日亦核准勞榮枝死刑。江西省南昌市中級人民法院周一（18日）上午遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行了死刑，市人民檢察院派員臨場監督。有受害人家屬直言大快人心，等了好久。

最高人民法院覆核確認，勞榮枝與子英共謀搶劫等，由女方在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，與男方共同實施暴力，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。二人在南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施4宗搶劫、故意殺人、綁架案，期間曾殺人分屍，為滅口殺害婦孺，甚至割下死者頭顱威脅其他受害人。二人故意殺死5人，搶劫致1人死亡，入戶搶劫價值約3萬元（人民幣，下同，約3.3萬港元）財物，綁架並殺害1名肉參，勒索約7萬元（約7.7萬港元）財物，犯罪情節惡劣，手段殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極其嚴重。

最高人民法院認為，勞榮枝夥同法子英故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；以非法佔有為目的採用暴力、威脅手段劫取他人財物，構成搶劫罪；以勒索財物為目的綁架他人，構成綁架罪。在共同犯罪中二人精心預謀，分工明確，勞榮枝始終積極主動，起到至為重要的作用。最高人民法院核准江西省高級人民法院維持第一審對勞榮枝以故意殺人、搶劫、綁架罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。南昌市中級人民法院在行刑前，安排她與近親屬見面。