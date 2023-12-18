全台急凍2天81人猝死　明起再降溫

台灣上周末氣溫「斷崖式」急降，台北從上周五（15日）高溫攝氏29度，迅速降至周日（17日）清晨的11度。劇烈溫差導致全台疑似心血管疾病猝死頻傳，統計顯示上周六（16日）至周日全台消防局接獲內科心肺功能停止個案至少有81人。強烈大陸冷氣團影響過後，位於南投縣的玉山北峰周一（18日）清晨有植物表面結霜。

根據各地消防局統計，上周末兩日全台數十人疑因天冷猝死，其中以台南17人最多，台北也有14人，年紀最大90多歲，最年輕只有30多歲，他們的死因與氣溫急跌是否存在直接關係有待確定。中央氣象署表示，雖然周一白天回溫，但周二（19日）起下一波強烈大陸冷氣團南下，且持續到周六（23日），預計周四至五（21至22日）最冷，中部以北低溫下探11度，局部空曠地區再低1至2度。

中央氣象署另分享多張玉山北峰美照，顯示周一天空放晴，但山上結滿了霜，有登山客造訪玉山北峰氣象站。玉山北峰周一上午為4度，體感溫度則為1度，當日入夜後逐漸降至2到0度。該氣象站周日晚有小飛機風標結冰，由其外觀判斷，當地曾有「凍雨」現象。