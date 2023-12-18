北京常住人口6連降　人口高齡化程度加深

北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心和社會科學文獻出版社上周六（16日）共同發布《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2023）》，顯示去年該市常住人口為2,184.3萬人，自2017年以來「六連降」。藍皮書亦指出，北京市人口高齡化程度加深，但勞動年齡人口比重仍高於全國。

北京市去年戶籍人口為1,427.7萬人，與過去5年一樣保持升勢，但常住人口規模穩步下降，去年常住人口出生率續跌，常住人口自然增長率與全國同步出現負值。專家指出，北京市常住人口規模六連降有主動和被動因素，一方面因北京市的逆城市化分流，另一方面存在人口高齡化問題，人口出生率總體下滑，城市成本升高，導致年輕人回歸小城市生活。去年北京市60歲及以上常住老年人口為465.1萬人，佔21.3%，比全國高1.5個百分點。15至64歲勞動年齡人口規模從2015年開始出現降勢，去年跌至1,590.2萬人。

藍皮書亦顯示，自2010年北京市第一、第二產業的就業人口比重連年下降，服務業或商業等第三產業的就業人口比重則基本呈現升勢。藍皮書指出，北京市仍處於經濟動能轉換升級的「人口機會窗口期」，且短期內不會關閉；建議未來將更多關注點放在人口結構均衡、改革紅利和人才紅利釋放上，同時用好京津冀協同發展戰略機遇，在打造一體化高質量發展示範區中增強北京人口發展活力。