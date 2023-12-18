遊客湧衡山賞霧淞　人車爭路千人滯留5小時

湖南省衡陽市南嶽區衡山景區上周六（16日）有遊客上山觀賞霧淞，卻因遊客太多導致人車爭路，無法落山，最終上千名遊客深晚滯留景區長達5小時。景區工作人員周日（17日）表示，未來將限制門票預約時間點，以杜絕類似問題。

近日天氣持續寒冷，不少遊客湧往南嶽衡山觀賞霧淞。當地文旅部門發公告稱，受冰凍雨雪天氣影響，南嶽衡山中心景區預約人數已接近景區單日最大承載量，為確保遊覽秩序和遊客安全，上周六上午11時起暫停預約當日門票，下午2時起暫停入園。景區客服中心工作人員表示，網上售票雖已停止，但現場仍可購票。遊客張女士稱，當日在半山亭車輛往返點有上千人排隊等車，她從下午3時許開始排隊，等到晚上約7時仍沒車，只好於晚上8時退票下山。她表示入夜天黑且寒冷，長者小孩都受不了，直斥景區太不負責任。

衡山景區客服中心和交通服務熱線工作人員周日表示，上周六遊客集中下山，人車未分流，景區車輛堵在路上，造成大量遊客候車時間延長，不少人只能退票選擇步行落山，建議遊客近期錯峰出遊。景區、交警等多部門已在場疏通引導，其後道路恢復通行，景區已將所有乘車遊客安全送落山，無人受傷。當地政務服務熱線客服人員表示，接到多名遊客類似投訴，將向相關部門反映。