賴清德批在野黨配合大陸外宣　侯友宜反對一國兩制

台灣民進黨總統候選人賴清德周日（17日）表示，在野黨打戰爭牌都是配合大陸的大外宣，台灣選民不要隨之起舞，強調他當選總統兩岸戰爭的風險最低。國民黨總統候選人侯友宜表示自己的理念是台灣中間路線，最重要是不分族群、顏色，共同團結。另一總統候選人、民眾黨主席柯文哲，據指正加緊為政見會和電視辯論作準備。

賴清德表示，他主張和平的方式跟在野黨不同，國民黨和民眾黨完全接受大陸的主張，也沒法阻止其併吞台灣的野心。他主張強化防衞力量，持續增強經濟實力，並與民主國家肩並肩發揮威懾力量，以備戰來避戰達到和平。他提到，這次大陸介入選舉很明顯，所謂「支持民進黨就會上戰場」或「支持賴清德代表戰爭」，統統都是大陸的大外宣，國民黨和民眾黨在配合宣傳獲得選舉利益。

侯友宜周日接受電視台訪問時，再三強調自己反對「一國兩制」。他表示會按照中華民國憲法與兩岸人民關係條例，兩岸互不承認主權、互不否認治權。他表示自己的九二共識內涵，是反對台獨、反對一國兩制，堅守民主自由以及由2,300萬人決定台灣的命運。他指出，如果兩岸不對話、不交流，會不小心擦槍走火。他一定會跟對岸好好談，起碼要慢慢建構穩定、和談的基礎，且一定會採取對等方式，以平等、尊嚴與友善溝通。

距離總統選舉投票不足一個月，各正副總統候選人將進行4場電視政見發表會和2場辯論。柯文哲幕僚表示，目前柯已排定時間加強準備，由競選總幹事黃珊珊整合2個智庫，並聘請外部學者專家顧問提供意見，3場政見會將聚焦在政策層面，並安排模擬對抗、練習辯論質問。