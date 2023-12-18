菲拉攏他國南海抗中　華外交部斥徒勞

菲律賓總統小馬可斯上周六（16日）在日本出席日本—東盟特別峰會，他指中國正對亞洲鄰國構成威脅，南海問題成為複雜的地緣政治挑戰，菲律賓和日本正加強同盟關係，並應同美國進行三方合作。中國外交部發言人汪文斌周一（18日）警告，寄望於同個別大國綑綁，逼迫中方在涉及自身核心利益問題上妥協讓步是徒勞的，最終受損的是菲方自身利益和地區和平穩定。

汪文斌指出，菲方曾鄭重承諾拖走在仁愛礁非法坐灘的軍艦，但是24年過去了，這項承諾卻始終沒有兌現。中菲曾就妥處仁愛礁問題達成共識，共同維護了海上穩定。但今年以來，菲方背棄自己的承諾，不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁海域，企圖運送用於大規模維修加固非法坐灘軍艦的建築資，實現對仁愛礁的永久佔領，這是導致兩國關係緊張的原因。

他指摘菲方倚仗外部力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這是導致海上局勢升溫的主要風險。中國始終致力於同包括菲律賓在內的東協國家透過對話協商共同維護南海和平穩定。同時，中方維護自身領土主權和海洋權益的決心，堅定不移。此外，中國海警周一宣布中國海警2502號艦艇編隊在中國釣魚島領海內巡航，並強調這是中國海警依法展開的維權巡航活動。