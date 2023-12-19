大學不提供宿舍　研究生花學費3倍價錢租屋

北京大學、復旦大學和南京大學等內地著名學府，因不為研究生提供宿舍成為話題，近年屢登熱搜。內媒周一（18日）報道，有研究生一年房租是學費3倍；也有人寧願花較長交通時間，入住位置偏遠但較便宜的公寓。針對此情況，有研究生認為對外宿令學生對學校缺乏歸屬感，但亦有人覺得能提早適應獨立生活。

不少人大學畢業會選擇繼續攻讀碩士，內地專業碩士研究生分為全日制和非全日制，前者是在校學生無經濟來源，後者可選擇在職修讀。近年有不少知名大學不再為全日制研究生提供宿舍。在復旦大學修讀的研究生寧宇表示，在學校附近未找到滿意的房子，最後選擇在離學校6公里遠的公寓，一年只需花費1,600元人民幣（約1,773港元），但每天需踩單車20多分鐘到學校。

對此，復旦大學研究生招生辦上周五（15日）回應稱，從2019年起復旦除個別專業外，專碩都不提供宿舍，主因是宿舍不夠用，部分專業會發放住宿補助。中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，學校應對受影響的研究生作出一定補償措施，包括給予租屋補助等。