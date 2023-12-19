地震災民跑16層樓梯逃生　寒夜生火取暖

甘肅省臨夏州積石山縣周一（18日）深夜發生6.2級地震，家住積石山縣縣城的秦先生表示，地震發生時他感覺像海浪翻湧將自己拋起來，他第一時間叫醒家人，從16樓住所一口氣跑落樓，家人都沒受傷。地震發生雖已超過2小時，但秦先生與家人仍驚魂未定。他指事發時當地室外氣溫約-12°C，他帶着家人開車找空曠的平地避險，街上可見不少人披着被子，甚至赤膊逃出門。

家住震央柳溝鄉柳溝村的村民趙先生，其房屋裂出一條縫。他稱目前還沒安置地點，現在留在車上比較安全。另一柳溝村村民孫亮（化名）地震發生時與同事正在店內工作。他指當時站都站不穩，「房子感覺快塌了」，他的同事也跌倒。之後各人跑出店外，開車找空曠處躲避。孫亮第一次經歷地震，感覺害怕。他又稱感覺到3次比較強烈的餘震，「感覺電線杆子都在晃」。因擔心再發生地震，他不敢找賓館，打算在車裏住一晚。

白先生居住於積石山縣關家川鄉李家山村，該處距離震央約20公里。地震發生時，他還在街上辦事，突聽到一聲巨響，之後感覺到地面在搖晃。他趕回家時，得知家人未受傷，但房屋出現了裂縫，有瓷磚掉落。由於地震後餘震不斷，村幹部通知各家當晚在屋外生火取暖。白先生稱，目前村裏電力和通訊正常，但村裏通往縣城的道路受損，汽車難以通行。