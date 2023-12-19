地震震裂大橋禁大車通行　災民禦寒衣物緊缺

甘肅臨夏州積石山縣周一（18日）晚發生的地震造成嚴重破壞，其中G310甘肅臨夏市東鄉段大河家黃河大橋（K1964+151）出現裂縫，只允許應急車輛及小型車輛通行，大型車輛禁止通行。臨夏州副州長李勇周二（19日）指出，積石山縣人口稠密，老百姓的棉服、棉被、棉鞋緊缺。

地震發生後，中國鐵路蘭州局集團有限公司迅速啟動應急預案，第一時間扣停正在運行的客貨列車，封鎖高鐵線路蘭新高鐵蘭州西至軍馬場、寶蘭高鐵秦安至蘭州西、銀蘭高鐵中衛南至樹屏、中川城際蘭州西中川機場等區段；亦封鎖隴海線蘭州西至磐安鎮、蘭渝線蘭州東至臨江鋪、包蘭線蘭州東至乾塘、紅會線全線、蘭新線蘭州西至截河壩、蘭青線全線等區段的普速線路。交通部路網監測與應急處置中心周二通報，截至目前震央周邊路網運行基本正常。

李勇表示，積石山縣大概有26萬至27萬人，在西北地區算人口較稠密，各部門仍在統計需要的物資，但臨夏州內的資源不太夠，主要依靠省，物資正在路上。積石山縣氣溫近來較低，夜晚平均氣溫只有攝氏零下15度左右，民眾的禦寒衣物比較缺乏，國家應急部和省應急廳正調撥棉布帳篷，他們亦籌措了一些爐子，但現在重點是食物和衣物。截至周二早上6時半，災區共收治300多名傷者，國家衞生健康委指導成立聯合專家組，會同當地醫務人員進行會診，逐一排查隱匿性傷害，一人一策制定診療方案。