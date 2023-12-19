天冷增地震救援難度　黃金時間少於72小時

甘肅發生強烈地震造成死傷枕藉，負責此次地震社會應急救援協調工作的甘肅厚天災害救援中心分隊長汪多周二（19日）指出，此次救援最大的難度在於當地的低溫天氣，地震普遍的黃金救援時間是72小時，但今次這個時間將縮短。甘肅對通往積石山縣災區的道路實施交通管制，呼籲社會志願者、社會車輛等不要前往震區，避免造成交通擠塞，確保救援通道暢通。

汪多表示，目前從蘭州到災區路況仍好，但到達臨夏段後高速公路上有積雪和暗冰，救援車輛需要注意行車速度。由於西北冬季溫差大，當地目前最低溫在攝氏零下十幾度，被困者將面臨更大風險；加上地震發生在凌晨，很多人來不及躲避，一夜過去情況很難預料；而積石山當地多土木磚混和木質結構房屋，其抗震性能較差，也導致損失更嚴重。

解放軍西部戰區依據軍委聯指中心命令，迅速啟動應急響應機制，建立搶險救災指揮體系，向震區派出前進指揮所，統一指揮部隊救災行動。第76集團軍某防空旅、甘肅省軍區、武警甘肅總隊等應急救援力量，已進入震區開展搜救、道路清理等工作。戰區陸軍、戰區空軍、西寧聯勤保障中心、武警甘肅總隊、武警青海總隊等單位做好後續支援準備，依令投入救災行動。